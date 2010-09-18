Вибух на кораблі в Криму - є поранені

4 матросів постраждали через вибух на десантному кораблі "Кіровоград" під час проведення активної фази навчань "Взаємодія-2010" на кримському полігоні "Опук" у п’ятницю, загрози їхньому життю немає, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Внаслідок короткого замикання стався несанкціонований пуск двох ракет, який спричинив вибух та загоряння у внутрішньому приміщенні корабля. При гасінні пожежі постраждало четверо матросів", - йдеться в прес-релізі.

Двоє перебувають на лікуванні в Севастополі, ще двоє знаходяться у Cімферополі.

"Стан здоров’я постраждалих - задовільний", - заявляє міноборони.

Наказом командувача Військово-морських сил Віктора МАКСИМОВА створено комісію для розслідування обставин інциденту.