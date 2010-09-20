Янукович повернув Голодомор на свій сайт

На офіційному сайті президента Віктора ЯНУКОВИЧА знову з’явився банер, присвячений Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Таким чином, на порталі глави держави знову можна прочитати деякі історичні документи, свідчення очевидців, знайти інформацію про заходи з ушанування жертв голоду, що відбулися у 2008-2009 роках, зокрема, і за участю тодішнього президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Також сайт містить багато посилань на електронні джерела інформації про Голодомор.

Одразу після інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА з офіційного сайту президента України зникли банери, присвячені проектам, що пов’язані з Голодомором.

Заступник голови адміністрації президента Ганна ГЕРМАН в інтерв’ю газеті ”Сегодня” прокоментувала це так : ”Ми будемо працювати не над Голодомором, а над тим, щоб нагодувати зараз народ. Це буде топова тема роботи президента, і саме про це ми будемо говорити. Про голод ми вже сказали все, що можна було сказати”.

З сайту глави держави також зник розділ дружина президента, з розділу віртуальна екскурсія зник підрозділ про мистецький арсенал.

ГЕРМАН тоді повідомила, що йде пошук концепції сайту і людей, які будуть над нею працювати.

Світовий конгрес українців закликав ЯНУКОВИЧА повернути тематичний розділ про Голодомор.