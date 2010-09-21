Уряд Криму скасував рішення про передачу під дачі 15,5 га

Рада міністрів Криму скасувала прийняте з порушеннями закону розпорядження Сакської районної державної адміністрації про виділення 15,5 га землі під будівництво дач на території Штормовської сільської ради недалеко від берега Чорного моря.

Таке рішення ухвалено у вівторок на засіданні кримського уряду, повідомили прес-служба Радміну.

Крім того, уряд скасував рішення Сімферопольської райдержадміністрації про передачу в оренду двом приватним підприємствам трьох ділянок землі для розміщення автозаправок.

«Ці розпорядження прийнято з порушенням Конституції України, Земельного кодексу й закону «Про місцеві державні адміністрації» в частині перевищення повноважень районних державних адміністрацій», - йдеться в постановах Радміну.