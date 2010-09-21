Міліція знищила 4,5 тисячі кущів конопель в Криму

Співробітники міліції знищили більш як 4,5 тисячі кущів конопель на ділянці землі площею 60 гектарів у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Поле, на якому росли коноплі, знайшли в селі Привітне працівники міліції і служби безпеки України.

Землю орендував фермер.

Кущі конопель знищили за допомогою трактора.

Зразки рослин, висота яких сягала 2,5 м, направлено на експертизу. За її результатами вирішуватиметься питання про притягнення до відповідальності орендаря ділянки.