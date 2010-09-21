Миримський зібрався в мери Сімферополя

20:00, 21 вересня 2010
Крым
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Говорить, що йому соромно за місто

Партія «Союз» має намір висунути свого керівника Лева МИРИМСЬКОГО на вибори мера Сімферополя 31 жовтня, повідомила прес-служба політсили. 

«Як патріот міста не можу допустити, щоб Сімферополь і далі залишався містом без обличчя, містом, в якому незатишно жити і за яке соромно перед жителями і гостями Криму», - сказав МИРИМСЬКИЙ.

Він також має намір очолити список «Союзу» на виборах до кримського парламенту. 

МИРИМСЬКИЙ був депутатом Верховної ради України 2-го, 3-го і 4-го скликань. З травня 2006 року - депутат Верховної ради Криму.

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