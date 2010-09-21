Матроси, які постраждали через вибух, отримали підвищення

4 матросам середнього десантного корабля „Кіровоград”, постраждалим внаслідок вибуху під час навчань у Криму, вручено грамоти і присвоєно чергові звання.

Іван КРЯЧКО та Арсен ОБЛАЄВ лікуються зараз у Севастополі, Андрій СВІЩ та Богдан МОЛІНСЬКИЙ у Сімферополі. Стан здоров’я моряків задовільний.

Їм достроково присвоєно військове звання “старший матрос”.

За даними міністерства оборони, під час проведення активної фази навчань "Взаємодія-2010" на кримському полігоні "Опук" у п’ятницю внаслідок короткого замикання стався несанкціонований пуск двох ракет, який спричинив вибух та загоряння у внутрішньому приміщенні корабля. При гасінні пожежі постраждало четверо матросів.

Наказом командувача Військово-морських сил Віктора МАКСИМОВА створено комісію для розслідування обставин інциденту.