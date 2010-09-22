Вологодська область Росії і Крим домовилися про співпрацю

Рада міністрів Криму і уряд Вологодської області Росії підписали угоду про торговельно-економічну, науково-технічну і гуманітарно-культурну співпрацю і протокол, підготовлений у рамках реалізації угоди на 2010-2012 роки, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Cторони в рамках своїх повноважень здійснюють обмін торговельно-економічними пропозиціями промислових і сільськогосподарських організацій, сприяють формуванню і реалізації взаємовигідних спільних науково-технічних програм, насамперед, у дослідженнях прикладного характеру та в інноваційній діяльності, взаємодіють у сфері охорони здоров`я населення, туризму і спорту, молодіжної політики», - йдеться в прес-релізі.

Крім того, регіони України і Росії домовилися здійснювати обмін інформацією про свої інвестиційні пропозиції.