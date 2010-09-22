Лідери 2 фракцій побилися на сесії

Бійка між супротивником і прихильником голови Ради міністрів Криму, члена Партії регіонів Василя ДЖАРТИ сталася на пленарному засіданні Верховної ради Криму в середу.

Лідер фракції "Солідарність", який нещодавно залишив лави СДПУ(о) і вступив до Партії регіонів, Юхим ФІКС заявив, що комуністи необгрунтовано критикують уряд ДЖАРТИ.

"На мій погляд, у них прогресують звички всім незадоволених істеричних старих дів, які давно забули, що таке любов і ласки виборців", - сказав він з трибуни.

Лідер фракції "Комуністи" Вячеслав ЗАХАРОВ, сидячи в залі, почав перепалку з виступаючим. Зокрема, представник Компартії заявив, що ФІКС кинув есдеків.

У відповідь ФІКС порадив комуністам подивитися на своїх "діячів, які приймають в партію і збираються висувати кандидатами в депутати Верховної ради Криму людей, які ініціювали знищення пам`ятника Леніна і його затоплення".

ЗАХАРОВ підійшов до трибуни і почав виштовхувати звідти ФІКСА. Між парламентаріями виникла бійка. Депутатів розборонив колега.

Парламентарій Ольга КОВІТІДІ, яка взяла слово незабаром, закликала правоохоронні органи дати оцінку діям ЗАХАРОВА.

Раніше лідер комуністів Криму, депутат Верховної ради України Леонід ГРАЧ заявив про початок збору підписів за відставку ДЖАРТИ.