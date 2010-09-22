Президент Словаччини має намір відвідати Крим у жовтні

Президент Словаччини Іван ГАШПАРОВІЧ має намір на початку жовтня відвідати Україну - Київ і Крим, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії з посиланням на посла Словаччини в Україні Павола ГУМЖИКА.

«Разом з президентом приїдуть бізнесмени, у Києві буде економічний форум. Ми хотіли б, щоб у Криму наші підприємці теж зустрілися з людьми, які відповідають за розвиток економіки», - сказав посол на зустрічі з головою Радміну Криму Василем ДЖАРТИ.

Керівник кримського уряду запевнив дипломата, що автономія докладе всіх зусиль, щоб візит ГАШПАРОВІЧА і представників словацького бізнесу був результативним для розвитку українсько-словацького економічного співробітництва.

«Ми зможемо провести зустріч у Лівадійському палаці, презентувати стратегію розвитку Криму», - сказав ДЖАРТИ.

Очікується, що ГАШПАРОВІЧ приїде до Криму 7 жовтня.