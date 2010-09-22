Кримський плавець збирається проплисти в Мармуровому морі 105 км

45-річний севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ‘ЯНИК і його 63-річний черкаський колега Анатолій В‘ЯЛЕЦЬ мають намір проплисти в Мармуровому морі дистанцію в 105 км, повідомив голова громадської організації «Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі» Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

Плавці планують стартувати з району Бастанджі в азіатській частині Стамбула й фінішувати на острові Мармара в Мармуровому морі.

Орієнтовно старт намічено на 25-26 вересня.

У 2009 році СОФ‘ЯНИК і В‘ЯЛЕЦЬ разом подолали дистанцію від Євпаторії до Севастополя. В‘ЯЛЕЦЬ при здійсненні марафонських запливів використовує ласти.