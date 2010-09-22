Чиновники з ПБК погоріли на $10 тисячах хабара
19:47, 22 вересня 2010Крым
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Проводиться розслідування
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом вимагання і одержання 10 тис. дол. хабара чиновниками Массандрівської селищної ради від фізичної особи за отримання позитивного висновку про можливість розміщення некапітальних будівель, повідомила прес-служба наглядового відомства, не уточнивши кількість підозрюваних.
Прокуратура порушила справу за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара, сполучене з вимаганням.
Проводиться розслідування.
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