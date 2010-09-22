Мінохоронздоров’я перевірятиме шкільні їдальні до жовтня

Міністерство охорони здоров’я України наступного тижня завершить перевірку харчоблоків шкіл, які проводяться у зв’язку з отруєнням учнів в Євпаторії (Крим), повідомив УНІАН керівник відомства Зиновій МИТНИК.

«Перевірки регулярно йдуть. В Україні не одна школа, їх дуже багато», - сказав міністр.

Після закінчення перевірок їх результати будуть оприлюднені.

67 дітей, що отруїлися в школі № 12 Євпаторії, були госпіталізовані 10-12 вересня з діагнозом «кишкова інфекція». Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охороні життя і здоров`я неповнолітніх». МИТНИК 13 вересня доручив департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ у тижневий термін перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.