Податкова знайшла 7 гектарів безгоспних посівів рису

Сім гектарів безгоспних посівів рису описали співробітники податкової міліції в Нижньогірському районі Криму в ході проведення операції "Урожай", повідомила прес-служба кримської податкової.

Представники сільської ради заявили податківцям, що засівати землі було заборонено, кому належать посіви вони не знають.

Опитані жителі сказали, що не вирощують рис на цих ділянках.

Податкова встановлює власників посівів.