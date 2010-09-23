Уряд Криму уклав хлібний пакт

Рада міністрів Криму, найбільший в регіоні виробник хлібобулочних виробів - підприємство «Кримхліб», споживча мережа «Кримспоживспілка» і три супермаркети підписали меморандум про взаєморозуміння з питань формування ціни на хліб, повідомила прес-служба кримського уряду.

Виробники хлібобулочних виробів зобов`язалися не допускати необґрунтованого зростання оптових цін на хліб масових сортів, гарантувати його належну якість і збереження обсягів поставки до роздрібної мережі.

Суб`єкти роздрібної торгівлі взяли на себе зобов`язання встановлювати на всі види хліба торгову надбавку в розмірі не вище 10% оптової ціни і не допускати скорочення обсягів реалізації масових сортів хліба.