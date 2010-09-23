2 з 4 учасників тролейбусного тендеру оспорюють його умови

Дві з чотирьох компаній, які брали участь в тендері із закупівлі 61 тролейбуса Міністерством житлово-комунального господарства Криму, - "Львівські автобусні заводи" (ЛАЗ) і "Хюндай Трак" оспорюють його умови, повідомив генеральний директор підприємства "Кримтроллейбус" Віталій НАХЛУПІН.

У конкурсі брали участь "Автоскладальний завод №1" компанії "Богдан Моторс", ЛАЗ, "Літан" і "Хюндай Трак". Результати тендеру оголосили на початку вересня.

"Є скарга "Львівського автобусного заводу" в Антимонопольний комітет України з приводу того, що, із їхньої точки зору, тендер відбувся не так, як це потрібно. Вчора (22 вересня) відбувся Окружний адміністративний суд. Його рішення - відмінити подачу скарг в Антимонопольний комітет. Корпорація оспорює тендерні умови, а вони мають бути оспорені до процедури проведення тендеру", - сказав НАХЛУПІН.

"Компанія "Хюндай", наскільки ми ознайомилися з документами, теж вважає необ`єктивним проведення тендеру", - додав він.

Компанія, яка виграла тендер, "Автоскладальний завод №1" подала позов з вимогою укласти з нею договір на постачання машин до Криму.

У 2010 році на закупку тролейбусів планується витратити близько 144 млн. грн. із стабілізаційного фонду держбюджету.