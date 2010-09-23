Росіяни вчать українців порятунку з підводного човна
20:20, 23 вересня 2010Крым
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Стажування завершиться 15 жовтня
Група представників екіпажа єдиного підводного човна України «Запоріжжя» почала стажування на підводному човні Чорноморського флоту Росії «Алроса», повідомив прес-центр командування українських Військово-морських сил.
Українські військові моряки відпрацюють алгоритм дій при евакуації з аварійного підводного човна в надводному положенні з використанням колективних та індивідуальних засобів порятунку, а також пройдуть перевірку на допуск до виходу в море у складі екіпажу «Алроси».
З 6 жовтня офіцери українського флоту приступають до виконання практичних завдань у морі на підводному човні ЧФ РФ.
Стажування завершиться 15 жовтня.
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