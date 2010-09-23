Росіяни вчать українців порятунку з підводного човна

Група представників екіпажа єдиного підводного човна України «Запоріжжя» почала стажування на підводному човні Чорноморського флоту Росії «Алроса», повідомив прес-центр командування українських Військово-морських сил.

Українські військові моряки відпрацюють алгоритм дій при евакуації з аварійного підводного човна в надводному положенні з використанням колективних та індивідуальних засобів порятунку, а також пройдуть перевірку на допуск до виходу в море у складі екіпажу «Алроси».

З 6 жовтня офіцери українського флоту приступають до виконання практичних завдань у морі на підводному човні ЧФ РФ.

Стажування завершиться 15 жовтня.