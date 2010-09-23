На власника алігатора, що відкусив хлопчику пальці, завели справу

Ялтинська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості, допущеної власником крокодилової ферми, чий алігатор відкусив два пальці трирічному хлопчику з Білорусі в серпні в Криму.

Крокодил напав на дитину, яка просунула руку до нього у вольєру. Рептилія відкусила хлопчику два пальці, зламала три кістки руки й завдала безліч укушених ран. Інцидент стався на території крокодилової ферми після виступу в театрі морських тварин у Ялті. Біля вольєри з міссісіпським алігатором було відсутнє «поле безпеки».

«Порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості, допущеної суб`єктом підприємницькій діяльності, що завдало суттєвої шкоди здоров`ю дитини», - йдеться в повідомленні прокуратури Криму.

Дії підприємців кваліфіковано за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.