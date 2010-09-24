Сімферопольські залізничники встановили плити лише на папері

"Заощадили" на дві статті КК

Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і посадового підроблення, допущених працівниками Сімферопольської дистанції шляху Придніпровської залізниці, які підробленими паперами підтвердили установку плит на 70 тисяч гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму. «Працівники Сімферопольської дистанції шляху «заощадили» огорожні плити, підробленими паперами підтвердивши їх установку», - мовиться в прес-релізі. Дії залізничників кваліфікована за частинами 1 статтей 364 та 366 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

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