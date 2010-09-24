Сімферопольські залізничники встановили плити лише на папері
12:32, 24 вересня 2010Крым
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"Заощадили" на дві статті КК
Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і посадового підроблення, допущених працівниками Сімферопольської дистанції шляху Придніпровської залізниці, які підробленими паперами підтвердили установку плит на 70 тисяч гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
«Працівники Сімферопольської дистанції шляху «заощадили» огорожні плити, підробленими паперами підтвердивши їх установку», - мовиться в прес-релізі.
Дії залізничників кваліфікована за частинами 1 статтей 364 та 366 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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