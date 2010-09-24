56% українців: держава розвивається неправильно

56,4% українців вважає, що держава розвивається в неправильному напрямку, свідчать результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Протилежної думки дотримується 28,3% опитаних, а 15,3% не змогли визначитись.

У вересні в порівнянні з травнем 2010 року оцінка в цілому ситуації в країні погіршилась. Так, кількість тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку зменшилась на 14,2% (з 42,5% до 28,3%), а кількість тих, хто дотримується думки, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла на 20,7% (з 35,7% до 56,4%).

Опитування було проведено 9-15 вересня. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не перевищує ±2,9%.