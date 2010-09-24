Майже половина ліфтів Сімферополя відпрацювала термін експлуатації

406 з 846 ліфтів, встановлених у житловому фонді Сімферополя, відпрацювали більш як 25 років, тобто перевищили нормативний термін експлуатації, повідомила прес-служба територіального управління Держміськпромнагляду в кримській автономії і Севастополі.

При цьому, наголосили в інспекції, проведено експертні обстеження лише 208 ліфтів.

За підсумками перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто начальників усіх міських ЖЕО, 12 ліфтів опломбовано.

Територіальне управління Держміськпромнагляду вважає за необхідне створити в ЖЕО адміністративного центру Криму служби з діагностування й ремонту ліфтів.

«У сімферопольських ЖЕО немає дозволів проводити чергові огляди й поточні планові ремонти, раніше ці роботи виконували спеціалізовані організації. Ще одна проблема, як міста, так і Криму загалом, полягає в тому, що жодна з місцевих установ, яка навчає робітничим спеціальностям, не має ліцензії на навчання безпечної експлуатації ліфтового господарства», - йдеться в прес-релізі.

За даними управління Держміськпромнагляду, мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО пообіцяв, що візьме питання з навчання персоналу під особистий контроль і порушить на сесії міської ради питання про виділення коштів на експертне обстеження і ремонт ліфтів.