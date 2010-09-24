"Артек" недоплатив пенсіонерам 1,3 млн. грн.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом ухилення посадовими особами міжнародного дитячого центру «Артек» від сплати 1,3 млн. грн. внесків до пенсійного фонду України.

«Встановлено, що посадові особи «Артеку», маючи кошти для здійснення обов`язкових виплат, не зробили перерахування до пенсійного фонду в сумі 1,3 млн. грн. Тим самим завдано збитків не лише ПФУ, але і самому підприємству, на яке за це порушення накладено штрафні санкції у розмірі 0,5 млн. грн.», - говориться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Наглядове відомство порушило справу по ознаками злочинів, передбачених статтями «зловживання службовим становищем» і «ухилення від сплати внесків на пенсійне страхування в особливо великих розмірах».

Прес-служба прокуратури уточнила, що факт ухилення від сплати внесків мав місце в 2008-2009 роках.

Триває слідство.