У Ялті загинув голландець

09:00, 27 вересня 2010
Крым
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Купався в шторм

Турист з Нідерландів, який приїхав на відпочинок до Криму, загинув в Ялті, купаючись в шторм в Чорному морі в ці вихідні, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Хвилювання моря досягало чотирьох балів. 

42-річного іноземця, який відпочивав в санаторії разом із батьками, витягнули з води рятувальники пляжу здравниці. 

Чоловіка доставили в реанімаційне відділення лікарні, там він помер.

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