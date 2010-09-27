У Ялті загинув голландець

Турист з Нідерландів, який приїхав на відпочинок до Криму, загинув в Ялті, купаючись в шторм в Чорному морі в ці вихідні, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Хвилювання моря досягало чотирьох балів.

42-річного іноземця, який відпочивав в санаторії разом із батьками, витягнули з води рятувальники пляжу здравниці.

Чоловіка доставили в реанімаційне відділення лікарні, там він помер.