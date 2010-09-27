Посадовці незаконно отримали 23 млн. грн. на ремонт підводного човна

Правоохоронці викрили в Севастополі посадових осіб закордонного та українського підприємств, які без ліцензії міністерства промислової політики на ремонт і модернізацію військової техніки незаконно отримали 23 млн. грн. бюджетних коштів на проведення ремонтних робіт на підводному човні Військово-морських сил України, повідомила прес-служба МВС.

Державі завдано збитків на цю суму.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю" Кримінального кодексу.