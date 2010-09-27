Українські марафонці перепливли Мармурове море за 33 години

Українські плавці-марафонці Олег СОФ’ЯНИК (Севастополь) і Анатолій В’ЯЛЕЦЬ (Черкаси) перепливли Мармурове море, подолавши за 33 години 105 кілометрів, повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки й розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

Марафонці стартували 24 вересня о 6.00 з набережної району Малтепе в Стамбулі. Разом із 46-річним СОФ’ЯНИКОМ і 63-річним В’ЯЛЕЦЬ стартував 26-річний турецький плавець Мустафа ПАХАТИР.

Вітер і течія були попутними, допомагали плавцям, температура води - 23 градуси, місцями зустрічалися холодні течії від 14 до 18 градусів.

ПАХАТИР плив у гідрокостюмі, ластах для ніг і спеціальних ластах для рук, В’ЯЛЕЦЬ - у ластах для рук і ніг власної конструкції, СОФ’ЯНИК плив без спорядження.

Кожні 4-5 години спортсмени піднімалися на 10 хвилин на яхту супроводу ”Сінан”, де приймали їжу, здебільшого - шоколад. Плавці не спали впродовж усього запливу, і фінішували 25 вересня о 14.57 на острові Мармара, подолавши 105 кілометрів.

Турецький плавець проплив меншу дистанцію, оскільки кілька разів відпочивав по 2-3 години на яхті.