Ай-Петрі може стати гірськолижним курортом

На плато Ай-Петрі (Крим) може з`явитися гірськолижний курорт, повідомив Олег НЕМІРОВСЬКИЙ - засновник компанії «Респект Сервіс», яка керує житловим комплексом Respect Hall в Кореїзі.

За його словами, компанія має намір побудувати канатну дорогу, що веде від житлового комплексу Respect Hall на гору Ай-Петрі.

«Ми плануємо другим етапом побудувати підйомник на гору Ай-Петрі, зробити додаткову дорогу, хочемо зробити наш житловий комплекс цілорічним. Для цього необхідно взимку чимось зайняти гостей. У нас тут прекрасні кліматичні умови: на Ай-Петрі сніг лежить, починаючи з листопада і до квітня. Це ті місяці, які не задіяні у готельному комплексі. Тому ми зараз готуємо великий проект розвитку траси для сноумобілів, лижних трас, гольф-клубу на висоті 1200 метрів», - сказав НЕМІРОВСЬКИЙ на прес-конференції.

Цього року в повному обсязі почала функціонувати інфраструктура житлового комплексу преміум-класу Respect Hall, яка включає SPA-зону загальною площею 2,5 тис. кв. м, конференц-зал, два ресторани, гриль-бар, караоке-бар, два басейни, фітнес-центр, салон краси, два тенісні корти, три дитячі майданчики, ігрову кімнату, зону анімації для дітей, сертифікований вертолітний майданчик, приватну канатну дорогу, чотирирівневий підземний паркінг, парк, а також два кафе на власному пляжі з береговою лінією 250 метрів.

Загальна сума інвестицій у будівництво житлового комплексу становила близько 73 млн. євро, з них в інфраструктуру - 22,5 млн. євро.

Житловий комплекс преміум-класу Respect Hall (Кореїз) розташовано на земельній ділянці площею 3 га і включає 111 житлових апартаментів, 3-поверховий готельний комплекс на 21 номер і об`єкти інфраструктури. Загальна площа комплексу становить близько 27 тис. кв. м.