Майже 60% українців очікують фальсифікацій на місцевих виборах

Майже 60% громадян України очікують фальсифікацій на виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», оприлюднені директором групи Олексієм АНТИПОВИЧЕМ.

Він зазначив, що з цих 60% респондентів 31% очікують значних фальсифікацій, які впливатимуть на результати виборів, а 28% - незначних.

Водночас АНТИПОВИЧ зауважив, що найбільше стурбовані можливими фальсифікаціями на місцевих виборах жителі півночі і заходу України. Він зазначив, що це виборці ВО «Свобода», партій «Батьківщина» та «Фронту Змін».

Найменше очікують фальсифікацій на Донбасі. «Відповідно, це виборці Партії регіонів», - додав експерт.

Серед тих респондентів, які очікують значних фальсифікацій, майже половина вважає, що вони будуть на користь Партії регіонів, а 9% - на користь «Батьківщини». Разом з тим, 27% опитаних вважають, що до фальсифікацій будуть вдаватися усі політичні сили.

При цьому серед респондентів, які очікують незначних фальсифікацій, на Партію регіонів вказують менше 30%, а на «Батьківщину» - більше 17%. Чверть опитаних у цій групі думає, що до фальсифікацій будуть вдаватися всі політичні сили.

Крім того, більше половини опитаних на заході, центрі і півночі України, які очікують фальсифікацій, вказують на те, що це буде робити Партія регіонів, а кожен десятий вважає, що «Батьківщина».

Водночас, близько половини виборців ПР також вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації, у тому числі 13% - значні.

АНТИПОВИЧ зауважив, що ці респонденти не звинувачують жодну конкретну партію у фальсифікаціях. Зокрема дві третини з них говорять, що до фальсифікацій будуть вдаватися усі політичні сили.

Опитування проводилось з 9 по 16 вересня. Було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 3%.