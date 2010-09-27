Грач очолив кримський список КПУ

Лідер кримських комуністів, депутат Верховної Ради України з фракції Компартії Леонід ГРАЧ очолив список кандидатів від КПУ в багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Верховної ради Криму, які пройдуть 31 жовтня.

Кримська організація Компартії на позачерговій конференції в Сімферополі включила до списку на вибори до парламенту автономії 57 осіб.

У п`ятницю пройде другий етап конференції з висунення кандидатів у депутати по мажоритарних округах, багато з них будуть із затвердженого в понеділок списку.

Комуністи також мають намір взяти участь у виборах міських голів Ялти, Феодосії, Бахчисараю і Сімферополя.

В мери Сімферополя КПУ вирішила висунути екс-міністра житлово-комунального господарства Криму Володимира БАЖЕНОВА.