Партія регіонів висунула кандидата в мери Сімферополя

Конференція сімферопольської організації Партії регіонів висунула Віктора АГЄЄВА кандидатом у мери адміністративного центру Криму на виборах, які відбудуться 31 жовтня.

АГЄЄВ є депутатом Верховної ради Криму (фракція блоку «За Януковича!»), очолює в парламенті автономії постійну комісію з промисловості, будівництва, транспорту, зв`язку та паливно-енергетичного комплексу.

В роботі партконференції взяли участь 74 делегати. Кандидатуру АГЄЄВА було підтримано одностайно, йдеться в повідомленні його прес-служби.

«На думку партійної організації, АГЄЄВ володіє необхідними якостями для системного та ефективного управління головним містом автономії», - йдеться в прес-релізі.

Також у ПР вважають, що АГЄЄВУ вдасться сформувати дієздатну більшість у міськраді Сімферополя.