В офісі "Батьківщини" друкували фальшиві гроші?

Співробітники кримської міліції затримали 26 вересня двох жителів Білогірська за підозрою у виготовленні фальшивих грошей в офісі опозиційної партії.

«За словами затриманих, виготовленням фальшивок вони займалися в приміщенні офісу однієї з опозиційних політичних партій. Приміщення опечатане. Жодного політичного підтексту у діях кримських правоохоронців немає і бути не може», - йдеться у прес-релізі кримського управління МВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею «виготовлення, зберігання, збут підроблених грошей».

Тим часом, лідер кримської організації партії «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО на прес-конференції у Сімферополі повідомив про опечатування міліцією увечері 26 вересня офісу білогірської організації партії.

«Мотивом стала інформація про те, що юрист громадської приймальні нібито розплатився фальшивою 50-гривневою купюрою», - сказав він.

Співробітники міліції затримали молоду людину.

«Батьківщина» вважає опечатування регіонального офісу передвиборною провокацією, спрямованою на зрив запланованої на 27 вересня конференції з висунення кандидатів у депутати районної і міської рад - в Білогірську у партії традиційно високий результат на виборах у Криму.

СЕНЧЕНКО повідомив, що конференцію партійці провели у понеділок в іншому приміщенні. «Нам повезло, що печатка партійної організації знаходиться у Сімферополі, а не у Білогірському районі», - сказав він.

«Батьківщина» вважає дії міліції незаконними і направить звернення до прокуратури.