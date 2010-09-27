Крим і Карелія домовилися про співпрацю до 2013 року

Крим і Республіка Карелія (Російська Федерація) домовилися про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю на найближчі роки, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

Уряди Криму і Карелії підписали протокол № 2, підготовлений у рамках реалізації угоди на 2010-2012 роки.

«Зокрема, Крим і Республіка Карелія сприятимуть встановленню ділових відносин в галузі інвестиційної діяльності, здійснюватимуть взаємний обмін інформацією про інвестиційні проекти та інвестиційний потенціалі сторін. Крім цього, сторони домовилися сприяти підприємствам і організаціям в обміні інформацією в сфері енергозбереження, альтернативних і поновлюваних джерел енергії», - йдеться у прес-релізі.