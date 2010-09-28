"Лівадія" позбулася 20 га землі на мільйони доларів

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо керівника державного підприємства "Лівадія", яке входить до складу національного виробничо-аграрного об`єднання "Масандра", через ухвалення рішення про відчуження 20,5 га землі вартістю 58,4 млн. грн.

"У результаті незаконних дій директора держпідприємства, який одночасно є депутатом Ялтинської міської ради і головою комісії із землекористування і екології міськради, було незаконно відчужено 20,5 гектарів земель "Лівадії", - йдеться у прес-релізі прокуратури.

Встановлено, що він відмовився від права постійного користування ділянками, повноваження щодо розпорядження якими, згідно із законом, має Кабінет міністрів.

Прокуратура порушила справу за статтею "зловживання службовим становищем".

За цією самою статтею кваліфіковано дії посадовців Симеїзької селищної ради, які винесли на розгляд сесії питання, що не входять до компетенції органу місцевого самоврядування, затвердили припинення права власності на ділянки "Лівадії" і потім передали землі, призначені для розвитку виноробства, у приватну власність.