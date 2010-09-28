Влада Севастополя розраховує на скорочення боргів заводом ЧФ РФ

Севастопольська міська державна адміністрація розраховує, що у жовтні 13-й Судноремонтний завод Чорноморського флоту одержить державні замовлення по лінії Міністерства оборони Росії і почне ліквідовувати борги із зарплати, що накопичилися, заявила заступник голови МДА Ірина ЦОКУР.

«Це питання обговорювалося на апаратній нараді, і ми одержали лист від керівників Чорноморського флоту РФ. На превеликий жаль, ситуація не змінюється. Але ми сподіваємося, що десь у жовтні ситуація повинна обернутися», - сказала вона на брифінгу для журналістів, відповідаючи на запитання, чи змінюється ситуація на 13-му Судноремонтному заводі і на судноремонтному заводі «Лазаревське адміралтейство» у плані виплати боргів із заробітної плати й інших обов`язкових платежів.

ЦОКУР заявила, що «ані «Лазаревське адміралтейство», ані 13-й завод на сьогодні не тільки не зменшують, але й збільшують заборгованість перед Пенсійним фондом України, за податковими надходженнями».

На уточнююче запитання журналістів, за рахунок чого вдасться змінити ситуацію, заступник керівника міста сказала: «По 13-му заводу. Вони сподіваються одержати замовлення, одержати вливання з боку державного бюджету РФ, по лінії Міністерства оборони».

На 1 вересня борг із зарплати на 13-му СРЗ ЧФ РФ (власність РФ, чисельність співробітників - 962 особи) становив 3 млн. 248 тис. грн. (на 1 січня заборгованість була відсутня). Сума невиплати зарплати на ТзОВ СРЗ «Лазаревське адміралтейство» (чисельність робочих - 195 осіб) на 1 вересня становила 2 млн. 382,6 тис. грн. Обидва підприємства входять до числа трьох підприємств міста, що мають найбільшу заборгованість із зарплати.