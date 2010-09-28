Людей Тимошенко на кримські вибори поведе блондинка

Колишній міністр праці і соціальної політики України, перший заступник голови кримської організації партії «Батьківщина» Людмила ДЕНІСОВА очолила список кандидатів від політсили у депутати Верховної Ради Криму на виборах 31 жовтня. Таке рішення ухвалили у вівторок делегати конференції парторганізації.

В списку кандидатів від партії 50 осіб, повідомила прес-служба політсили.

У першу п`ятірку, крім ДЕНІСОВОЇ, увійшли Тетяна ЗВЄРЄВА (депутат кримського парламенту від БЮТ), Олександр ЮРЬЄВ (заступник голови кримської організації «Батькіщини»), Тетяна КРАСИКОВА (президент Чорноморської телерадіокомпанії, депутат ВР Криму від БЮТ) і Пилип КВІТКО (голова київської районної в Сімферополі парторганізації «Батьківщини»).

У кримському парламенті 100 депутатів.