Вітренко йде на Крим: Де Чапаєв має бути? На білому коні - попереду

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО очолила список своєї партії на виборах до Верховної Ради Криму.

Конференція кримської організації ПСПУ включила до списку 14 осіб. Середній вік кандидатів - 47,5 років. 30% - жінки.

ВІТРЕНКО попросили очолити список кілька організацій південно-східної України. Кримчани - активісти ПСПУ вирішили звернути на себе особливу увагу і зібрали більш як 10 тисяч підписів з проханням з усіх пропозицій, що надійшли, обрати саме їх список.

«До мене звернулися кілька регіонів України: дуже просила Одеса, щоб я балотувалася в мери міста, дуже просили в Харкові, в Донецьку, щоб я очолила списки. Я розумію важливість всіх цих регіонів, але Крим - регіон особливий. Це - як дитина в сім`ї, а батьки у неї Росія і Україна. Якщо батьки у світі не житимуть однією сім`єю, то це - нещасне дитя», - сказала ВІТРЕНКО у коментарі УНІАН.

За словами лідера ПСПУ, Крим «потрібно захистити від розтерзання».

«Крим зараз - найгарячіша точка. Я, як лідер партії, де маю бути? Де Чапаєв має бути? На білому коні - попереду. Я от - у Криму», - сказала ВІТРЕНКО.

На запитання, чи вона працюватиме в парламенті автономії у разі обрання депутатом, лідер ПСПУ відповіла: «Принаймні, до виборів парламенту України. Потім я не можу обіцяти... Враховуючи, що сьогоднішні хлопці хочуть провести вибори до українського парламенту у 2015 році, то у мене досить часу попрацювати».

Кримська організація ПСПУ незабаром також затвердить список для участі у виборах до ВР автономії у мажоритарних округах.

У кримському парламенті 100 депутатів.