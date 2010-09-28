Звільнення Лужкова не вплине на відносини Москви і Севастополя

Звільнення Юрія ЛУЖКОВА з посади мера Москви не вплине на відносини Севастополя і столиці Росії, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«З містом Москвою ми дружили і дружитимемо. А що вирішує президент Росії - він переді мною не звітує», - сказав голова адмністрації.

За його словами, питання звільнення ЛУЖКОВА з посади мера Москви є внутрішньою справою Росії.

Дмитро МЕДВЕДЄВ 28 вересня підписав указ про дострокове припинення повноважень ЛУЖКОВА «у зв`язку з втратою довіри президента».

МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви.