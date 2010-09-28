Відставка Лужкова зніме PR-складову з Севастополя

Відставка мера Москви Юрія ЛУЖКОВА зніме PR-складову колишнього керівництва російської столиці стосовно Севастополя, контакти двох міст набудуть більш прагматичного характеру, таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор аналітичного центру «Номос» (Севастополь) Сергій КУЛИК.

«Вся ця політична тріскотня з приводу якихось заходів, що проводяться Москвою в місті Севастополі, піде убік. Адже так званий «захист Севастополя» або допомога в його соціально-економічному розвитку був однією зі своєрідних «фішок» мера Москви, на якій той часто «виїжджав». Зокрема, на цьому ЛУЖКОВ будував свою виборчу кампанію», - зазначив КУЛИК.

На його думку, відтепер «відносини між двома містами стануть прохолоднішими, реалістичнішими, оскільки нове керівництво Москви постарається розібратися з проблемами, що накопичилися, у тому числі й економічними, які створило колишнє керівництво». «Не секрет, що всі ці будівництва, які велися Москвою в Севастополі, мали під собою певні тіньові схеми», - зазначив експерт.

КУЛІИК вважає, що шефська допомога російської столиці Чорноморському флоту РФ «не зменшиться, оскільки вона, наскільки відомо, обумовлена договорами». Разом із тим, він переконаний, що «при здійсненні цієї допомоги буде враховуватися кожна копійка, фінансові вливання здійснюватимуться у певних, обмежених розмірах».

Дмитро МЕДВЕДЄВ 28 вересня підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви ЛУЖКОВА «у зв`язку із втратою довіри президента Російській Федерації».

МЕДВЕДЄВ призначив тимчасово виконуючим обов`язки мера Володимира РЕСІНА.