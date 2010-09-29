Спікер пропонує ПР скинути баласт

Голова Верховної ради Криму, член Партії регіонів Володимир КОНСТАНТИНОВ вважає, що ПР потрібно позбуватися кон`юнктурників.

«Багато чиновників вважають, що вступ до партії забезпечить їм кар`єрний ріст, успіх бізнесу. Наявне - споживацьке ставлення до членства і дуже часто мала частка участі в партійних справах», - заявив кримський спікер у вівторок увечері на конференції кримської парторганізації з висунення кандидатів на вибори до ВР Криму.

КОНСТАНТИНОВ відзначив, що ПР не повинна повторювати помилки політичних сил, які раніше були при влади, а нині у небутті.

«Ми повинні рішуче позбуватися баласту і прилипал. На мій погляд, прийшов час не набирати, а відбирати в партію», - сказав кримський спікер.