Штормове попередження оголошено в Криму до суботи
10:01, 29 вересня 2010Крым
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Очікуються зливи, грози, град
Кримське управління МНС оголосило в регіоні штормове попередження на четвер і п`ятницю, 30 вересня і 1 жовтня, через можливе погіршення погодних умов, повідомила прес-служба відомства.
«Очікуються сильні зливи, грози, місцями град», - йдеться в прес-релізі МНС.
Негоду супроводжуватиме сильний вітер з поривами до 30 метрів на секунду.
В п`ятницю очікується пониження нічної температури повітря до 8°-13° тепла, денної до 13°-18°.
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