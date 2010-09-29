Штормове попередження оголошено в Криму до суботи

Кримське управління МНС оголосило в регіоні штормове попередження на четвер і п`ятницю, 30 вересня і 1 жовтня, через можливе погіршення погодних умов, повідомила прес-служба відомства.

«Очікуються сильні зливи, грози, місцями град», - йдеться в прес-релізі МНС.

Негоду супроводжуватиме сильний вітер з поривами до 30 метрів на секунду.

В п`ятницю очікується пониження нічної температури повітря до 8°-13° тепла, денної до 13°-18°.