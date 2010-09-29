Штормове попередження оголошено в Криму до суботи

10:01, 29 вересня 2010
Крым
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Очікуються зливи, грози, град

Кримське управління МНС оголосило в регіоні штормове попередження на четвер і п`ятницю, 30 вересня і 1 жовтня, через можливе погіршення погодних умов, повідомила прес-служба відомства. 

«Очікуються сильні зливи, грози, місцями град», - йдеться в прес-релізі МНС. 

Негоду супроводжуватиме сильний вітер з поривами до 30 метрів на секунду. 

В п`ятницю очікується пониження нічної температури повітря до 8°-13° тепла, денної до 13°-18°.

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