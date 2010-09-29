Президенти Польщі та України проведуть першу зустріч у Криму

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ проведе першу зустріч із главою української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 1 жовтня в Ялті в Криму, повідомила прес-служба польського лідера.

КОМОРОВСЬКИЙ візьме участь у щорічному форумі Yalta European Strategy, завданням якого є підтримка європейської інтеграції України.

КОМОРОВСЬКИЙ прибуде до Ялти у четвер, 30 вересня.

Наступного дня він візьме участь у роботі форуму.

„Під час візиту президент Польщі КОМОРОВСЬКИЙ зустрінеться із президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - відзначила прес-служба.

Інавгурований президентом України у лютому цього року ЯНУКОВИЧ та обраний у липні главою польської держави ОМОРОВСЬКИЙ планували провести першу зустріч на економічному форумі в Криниці у вересні. Однак, зустріч не відбулася через відміну візиту українським президентом.

КОМОРОВСЬКИЙ відвідав Україну з першим візитом 25 вересня, де в Харкові взяв участь разом з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ в заходах пам’яті жертв Катинської трагедії.