70% голосів ПР навіть фашисти не намалюють - комуніст

Лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ заявляє, що представники Партії регіонів використовуватимуть адміністративний ресурс на місцевих виборах у Криму й мають намір сфальсифікувати їх результати.

«Чудово розумію, що на виборах ви, окрім як на адмінресурс, на фальсифікацію, на підкуп, ні на що більше не здатні. Знаю, що ви боїтеся того, що ми збудуємо з усіма іншими політичними силами - учасниками виборчого процесу - жорсткий контроль за ходом виборчої кампанії й підрахунком голосів», - йдеться у виступі ГРАЧА в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим».

«Ніхто не намалює регіоналам за підсумками виборів, як заявляли, 70 відсотків голосів. 70 відсотків, Василь Георгійович (ДЖАРТИ - лідер кримської організації ПР, голова Ради міністрів Криму - ред.), навіть якщо б фашисти тут раптом проводили вибори (не дай Боже уявити таке), все одно б ці відсотки з нашого народу поліцаї, зрадники не вибили б. А ви думаєте вибити? Не вдасться», - сказав головний комуніст Криму.

«Ми розуміємо, що ви завезли сюди все, що угробило Макіївку, все те, що сьогодні не потрібне Макіївці. Це ваш такий набрід, якщо хочете. Ви вирішили провести вибори з битою в руках. Ударити битою по голові кримського народу. А кримський народ не такий. Він кого тільки не бачив за своє життя. І всіх подібних до вас повиганяв», - заявив ГРАЧ.

Партія регіонів вважає звинувачення на свою адресу безпідставними.

«Нам потрібна не просто перемога. А переконлива, чесна, прозора перемога. Нас уже звинувачують у всіх гріхах і нас звинувачуватимуть. Ми не повинні відволікатися, ми повинні виконувати те, що прийняте в нашій (виборчій) програмі «Зробимо Крим перлиною України!», - сказав ДЖАРТИ у вівторок ввечері на республіканській конференції ПР.