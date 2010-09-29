США передали Криму гуманітарну допомогу на $22 мільйони
13:48, 29 вересня 2010Крым
0 0
Обладнання доставили 94 машини
Держдепартамент Сполучених Штатів Америки передав дев`яти поліклінікам і лікарням Криму у вигляді гуманітарної допомоги медичне обладнання і приладдя на 22 млн. доларів, повідомили кримський міністр охорони здоров`я Сергій ДОНИЧ і посол США в Україні Джон ТЕФФТ на прес-конференції в Сімферополі.
”Вартість поставленого обладнання становить 22 мільйони доларів”, - сказав ДОНИЧ.
ТЕФФТ повідомив, що медобладнання було доставлено до Криму на 94 машинах.
Кримський міністр подякував США за надану допомогу.
Проект ”Акція: Дай Надію” стартував у листопаді 2009 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter