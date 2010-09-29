США передали Криму гуманітарну допомогу на $22 мільйони

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки передав дев`яти поліклінікам і лікарням Криму у вигляді гуманітарної допомоги медичне обладнання і приладдя на 22 млн. доларів, повідомили кримський міністр охорони здоров`я Сергій ДОНИЧ і посол США в Україні Джон ТЕФФТ на прес-конференції в Сімферополі.

”Вартість поставленого обладнання становить 22 мільйони доларів”, - сказав ДОНИЧ.

ТЕФФТ повідомив, що медобладнання було доставлено до Криму на 94 машинах.

Кримський міністр подякував США за надану допомогу.

Проект ”Акція: Дай Надію” стартував у листопаді 2009 року.