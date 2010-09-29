Регіонали Севастополя сформували список кандидатів до міськради

Список кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу на вибори депутатів Севастопольської міської ради від севастопольської організації Партії регіонів очолив голова міськдержадміністрації, керівник парторганізації Валерій САРАТОВ.

До першої п`ятірки списку, затвердженого в вівторок ввечері за підсумками першого етапу XVII конференції міської організації Партії регіонів, увійшли також народні депутати Іван ВЕРНИДУБОВ і Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, голова Севастопольської міської ради Партії регіонів Юрій ДОЙНІКОВ і заступник голови Ленінської районної у місті Севастополі ради Тетяна УЛЬЯНОВА.

Представляючи на конференції передвиборну програму парторганізації «Будуємо нову країну. Кращим буде Севастополь!», САРАТОВ повідомив, що документ складається з двох частин. У першій пояснюється, чому севастопольцям потрібна перемога Партії регіонів на виборах. У другій - шляхи і механізми реалізації конкретних цілей і завдань, які ставить перед собою партійна організація на найближчі 5 років.

«Ми розуміємо, що реформи, які розпочаті президентом і урядом, - це об`єктивна необхідність для нашої країни. Проведення цих загальнодержавних реформ неможливе без підтримки регіонів», - сказав він.

Делегати також затвердили кандидатів на посади Качинського селищного, Андріївського і Верхньосадовського сільських голів Нахімовського району, кандидата на посаду Інкерманського міського голови; кандидатів на посади Орлинівського і Терновського сільських голів Балаклавського району і списки кандидатів у депутати цих сільських і селищних рад і Інкерманської міської ради.

Сьогодні у складі Партії регіонів Севастополя більш як 13 тисяч осіб.