Міністр обіцяє завершити ремонт єдиного підводного човна

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ обіцяє завершити ремонт та ввести в експлуатацію підводний човен Військово-морських сил Збройних сил України "Запоріжжя".

"Підводний човен "Запоріжжя" буде відновлений і введений в стрій", - наголосив він у Житомирській області, де відбувся черговий етап навчань “Взаємодія - 2010”, повідомила прес-служба міноборони.

Говорячи про ситуацію з єдиним підводним човном ВМС України, керівник вітчизняного оборонного відомства зауважив, що були часи, коли цей підводний човен "ховали" 4-5 років.

"І казали, що його не буде", - зазначив міністр, зауваживши, що сьогодні у світі тільки 40 країн мають свій підводний флот.

"Я впевнений, що Україна має право на те, щоби мати власний підводний флот", - сказав ЄЖЕЛЬ.