Працівникам аеропорту "Керч" заборгували 700 тис. грн. зарплати
21:34, 29 вересня 2010Крым
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Ведеться слідство
Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати майже 700 тис. грн. заробітної плати працівникам аеропорту «Керч» (Крим), повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.
Порушення виявлено під час перевірки дотримання трудового законодавства комунальним підприємством.
«Керівництво за наявності коштів на рахунках не в повному обсязі виплачувало працівникам зароблене, заборгувавши підлеглим 680 тисяч», - йдеться в прес-релізі.
Справу порушено за частиною 1 статті 175 кримінального кодексу.
Ведеться слідство.
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