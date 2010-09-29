Працівникам аеропорту "Керч" заборгували 700 тис. грн. зарплати

21:34, 29 вересня 2010
Крым
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Ведеться слідство

Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати майже 700 тис. грн. заробітної плати працівникам аеропорту «Керч» (Крим), повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

Порушення виявлено під час перевірки дотримання трудового законодавства комунальним підприємством.

«Керівництво за наявності коштів на рахунках не в повному обсязі виплачувало працівникам зароблене, заборгувавши підлеглим 680 тисяч», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за частиною 1 статті 175 кримінального кодексу.

Ведеться слідство.

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