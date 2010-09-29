Працівникам аеропорту "Керч" заборгували 700 тис. грн. зарплати

Ведеться слідство

Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати майже 700 тис. грн. заробітної плати працівникам аеропорту «Керч» (Крим), повідомила прес-служба кримського наглядового відомства. Порушення виявлено під час перевірки дотримання трудового законодавства комунальним підприємством. «Керівництво за наявності коштів на рахунках не в повному обсязі виплачувало працівникам зароблене, заборгувавши підлеглим 680 тисяч», - йдеться в прес-релізі. Справу порушено за частиною 1 статті 175 кримінального кодексу. Ведеться слідство.

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