Вантажівка та автівка ДАІ зіткнулися в Керчі

Зіткнення автомобіля ”МАЗ” і службового автомобіля державтоінспекції сталося в Керчі (Крим), потерпілих немає, повідомила прес-служба ДАІ України.

За попередніми даними, водій вантажівки при повороті ліворуч завчасно не зайняв крайню смугу, на що не встиг зреагувати водій патрульного автомобіля, який в цей час рухався у попутному напрямку і здійснював обгін.

Наряд державтоінспекції був на службі.

Автомобілі отримали ушкодження.

Ведеться слідство.