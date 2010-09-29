Вантажівка та автівка ДАІ зіткнулися в Керчі
21:36, 29 вересня 2010Крым
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Наряд був на службі
Зіткнення автомобіля ”МАЗ” і службового автомобіля державтоінспекції сталося в Керчі (Крим), потерпілих немає, повідомила прес-служба ДАІ України.
За попередніми даними, водій вантажівки при повороті ліворуч завчасно не зайняв крайню смугу, на що не встиг зреагувати водій патрульного автомобіля, який в цей час рухався у попутному напрямку і здійснював обгін.
Наряд державтоінспекції був на службі.
Автомобілі отримали ушкодження.
Ведеться слідство.
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