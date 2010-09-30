Медведєв і Янукович поговорять про керченський міст

Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ на наміченій найближчим часом зустрічі планують обговорити питання економічного співробітництва двох країн, зокрема, проект будівництва мостового переходу через Керченську протоку, заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Це вкотре підтверджує, що питання будівництва переходу через Керченську протоку перебуває на постійному контролі у ЯНУКОВИЧА і підтримано президентом Російської Федерації МЕДВЕДЄВИМ», - цитує ДЖАРТИ прес-служба кримської організації Партії регіонів, чиїм лідером він є.

У повідомленні говориться, що зустріч планується на 4 жовтня в Геленджику (Росія).

За словами ДЖАРТИ, будівництво моста через Керченську протоку – серед першочергових завдань кримського уряду і команди президента України в цілому, оскільки це дасть могутній імпульс розвитку української і російської економік, а також відкриє перед кримським півостровом великі перспективи.

За оцінками ряду фахівців, введення в експлуатацію об`єкту дозволить створити найкоротший сухопутний шлях Європа-Азія протяжністю 450 кілометрів, скоротити шлях транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійська.