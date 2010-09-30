Підприємство ЧФ Росії відмовляється платити податки - ЗМІ

Севастопольське підприємство, що належать Міністерству оборони Росії, у суді відстояла право не платити податок на додану вартість.

Конфлікт між податковою міліцією Севастополя і Міноборони Росії розгорівся навколо "13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту", пише газета "Дело".

Російські моряки в Адміністративному суді Севастополя оскаржили рішення міських податківців, які наполягали на тому, що судноремонтне підприємство порушило закон "Про податок на додану вартість".

Зокрема, в жовтні-листопаді 2009 року податкова міліція Нахімовського району Севастополя провела перевірку "13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту".

Податківці перевіряли діяльність підприємства за період з квітня 2008 року по жовтень 2009-го. У результаті відомство встановило, що російські власники підприємства недоплатили в якості податку на додану вартість 11,5 млн. гривень.

У результаті заводу виставили рахунок: 11,5 млн. гривень в якості основного боргу, і ще 11,5 млн. гривень в якості штрафу. Загалом вийшло 23 млн. гривень.

Представники "13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту" вирішили, що підрахунки податкової не законні і подали позов до суду.

У позовній заяві представники підприємства зазначили, що ремонт суден відбувався на території військових кораблів, які є територією Росії, хоча й розташовані в українській акваторії.

А, отже, завод не мав би сплачувати податок на додану вартість.

У свою чергу суд визнав, що військові кораблі іноземної держави, в даному випадку Росії, не є частиною території України, в тому числі і митної, а зберігають статус території держави, під прапором якої вони знаходяться.

І, отже, претензії українських податківців до російського Чорноморського флоту безпідставні.

У підсумку у вересні цього року Окружний адміністративний суд Севастополя ухвалив рішення на користь "13 судноремонтного заводу" і скасував рішення севастопольських податківців, повідомляє "Українська правда".