Відома вишивальниця померла на 100-му році життя

Відомий майстер художньої вишивки, Герой України Віра РОЇК померла 3 жовтня в Сімферополі (Крим) у віці 99 років, повідомив УНІАН представник організації «Всеукраїнський інформаційно-культурний центр».

«Віра РОЇК померла у неділю. Ми одержали інформацію від її сина. Похорон планується на середу», - сказав співбесідник.

РОЇК народилася у квітні 1911 року.

Вона організувала понад 140 персональних виставок, брала участь у більш як 280 загальних художніх виставках в Україні і за кордоном.

РОЇК створила музей декоративного мистецтва народних умільців, салон живопису самодіяльних художників і школу української вишивки в Криму.

Роботи вишивальниця зберігаються в 43 музеях світу.