Відома вишивальниця померла на 100-му році життя
10:09, 04 жовтня 2010Крым
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Герой України
Відомий майстер художньої вишивки, Герой України Віра РОЇК померла 3 жовтня в Сімферополі (Крим) у віці 99 років, повідомив УНІАН представник організації «Всеукраїнський інформаційно-культурний центр».
«Віра РОЇК померла у неділю. Ми одержали інформацію від її сина. Похорон планується на середу», - сказав співбесідник.
РОЇК народилася у квітні 1911 року.
Вона організувала понад 140 персональних виставок, брала участь у більш як 280 загальних художніх виставках в Україні і за кордоном.
РОЇК створила музей декоративного мистецтва народних умільців, салон живопису самодіяльних художників і школу української вишивки в Криму.
Роботи вишивальниця зберігаються в 43 музеях світу.
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