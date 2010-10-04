МВС звільнить міліціонера, винного в аварії за участю 5 машин у Криму

Міністерство внутрішніх справ звільнить офіцера міліції - винуватця аварії за участю п`яти автомобілів у Сімферополі наприкінці вересня.

«На підставі проведеного службового розслідування ухвалено рішення про його звільнення з органів внутрішніх справ як офіцера міліції, що дискредитував звання», - йдеться у повідомленні кримського управління МВС.

Водій автомобіля «Фіат», який на момент аварії був нетверезим, увечері 30 вересня зробив наїзд на «Опель», що стояв попереду в попутному напрямі. «Опель» відкинуло на «Деу», «Деу» - на ВАЗ, ВАЗ - на «Фольксваген». Травми отримали водії «Опеля» і «Фіату».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею кримінального кодексу «порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке заподіяло потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості».

Міліція передала матеріали справи до прокуратури.