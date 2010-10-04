Янукович пропонує судоремонтну базу України для кораблів ЧФ
15:18, 04 жовтня 2010Крым
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Пропозиція до президента Росії
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує більш активно використовувати українську судоремонтну базу для Чорноморського флоту Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на першому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі у понеділок в місті Геленджик Краснодарського краю Росії.
«Чорноморський флот потребує ремонту і обслуговування… Використання нашої ремонтної бази, яка знаходиться в акваторії флоту, - і українського, і чорноморського… Хочемо почути ваші компетентні пропозиції», - заявив ЯНУКОВИЧ, звертаючись до президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.
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